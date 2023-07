Bove è tra i maggiori talenti della Roma. Quest’anno ha risposto presente alle chiamate dello Special One, come in occasione del goal contro il Bayer Leverkusen che ha di fatto portato i giallorossi in finale di Europa League. Mourinho e tifosi non vogliono privarsi del loro gioiellino, e oggi l’agente del giocatore, Diego Tavano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.it sul suo assistito. Queste le sue parole:

“Il ragazzo è contentissimo alla Roma, stiamo aspettando che inizi la stagione ufficiale. Ora è in ritiro, è tornato dalle vacanze. Il rinnovo? La situazione è tranquillissima, Tiago Pinto sa quello che deve fare, è un dirigente molto esperto e sta facendo tutto per il verso giusto. Noi aspettiamo sereni, già ci siamo parlati e c’è tutta l’intenzione di continuare insieme, però non ci sono state offerte né rifiuti da parte di Edoardo. Si sente parte integrante del progetto Roma”.