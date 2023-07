Stando a quanto riportato dalla nota emittente spagnola Radio Marca, Alvaro Morata avrebbe scelto il suo futuro: tornare in Italia alla Roma o alla Juventus. L’attaccante spagnolo, che nel frattempo si allena tra campo e palestra, vorrebbe tornare nella penisola italiana con la sua famiglia, ma avrebbe escluso l’Inter. La Juventus ha tanti attaccanti in rosa e senza la cessione di Vlahovic non potrebbe comprare Morata, mentre la Roma, impegnata anche sul fronte Scamacca, è frenata dai paletti del FFP.