Il classe 2004 Filippo Missori sarebbe ad un passo dal Sassuolo. Il ragazzo, corteggiato dai neroverdi come Volpato, avrebbe un principio d’accordo con gli emiliani fino al 2027, con opzione per il 2028. Il laterale destro, ha esordito in questa stagione con la prima squadra della Roma, dopo le trafile nelle giovanili giallorosse. Lo riporta Nicolò Schira.

Filippo #Missori (born in 2004) is getting closer to #Sassuolo from #ASRoma. Ready a contract until 2027 with option for 2028. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 19, 2023