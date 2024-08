La Roma in queste ultime ore di mercato sta provando a chiudere delle cessioni. Per poi andare a prendere un centrocampista con le caratteristiche richieste da De Rossi. A riportalo e Filippo Biafora de Il Tempo, che inoltre aggiunge come il Nottingham Forest abbia offerto 10 milioni di euro per Bove. I giallorossi vorrebbero chiudere anche lo scambio con il Milan Abraham-Saelemaekers, per poi affondare il colpo in entrata.