Mendilibar sulla Roma: “Giocheremo contro un allenatore esperto”

José Luis Mendilibar, tecnico del Siviglia, ha parlato al termine della sfida contro la Juventus “Questo è un premio per un allenatore che ha sempre allenato squadre che lottavano per altri traguardi. Questo dimostra che tanti allenatori come me, con una buona rosa, possono fare grandi cose. È un premio per i tecnici che in teoria lavorano nelle piccole squadre”.

Sulla partita.

“Abbiamo dominato, loro sono passati in vantaggio e sembrava che avessero vinto. Il pareggio ci ha messo le ali e nei supplementari abbiamo segnato il raddoppio. Meraviglioso. L’atmosfera era sensazionale, non avevo mai provato niente del genere”.

Sui cambi di Suso e Lamela.

“Sono stati fondamentali perché sono stati i marcatori. Suso non è stato con il gruppo per dieci giorni ma mi ha detto durante la settimana che voleva giocare. A Coco abbiamo detto che doveva essere più presente in area e lo ha fatto”.

Sulla Roma di Mourinho.

“Sono andato a vederlo tanti anni fa, quando era a Madrid. Ho visto un paio di allenamenti e ho passato un po’ di tempo con lui, ma ho parlato di più con Karanka e il suo preparatore fisico. Giocheremo contro un allenatore esperto”.

Espulsione di Acuna.

“In teoria è difficile ottenere il secondo cartellino giallo per aver perso tempo. Non so se l’arbitro sapesse che era già ammonito, non si vedono tanti episodi del genere”.