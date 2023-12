Il DS del Napoli, Mauro Meluso ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita di Roma-Napoli:

“Questa brutta sconfitta in Coppa Italia, come ha detto Mazzarri, ci darà uno stimolo in più. Non ci siamo riconosciuti in quella sconfitta. È stato un grosso incidente, ripartiamo con impeto e con voglia di fare del nostro meglio. Ho visto la squadra molto concentrata per la gara di stasera, faremo una partita accorta soprattutto dal punto di vista dell’attenzione”.

Come si è arrivati alla cifra del rinnovo di Osimhen?

“Sui dettagli non entro, fa piacere che lui abbia rinnovato. Il club ha fatto un passo importante verso un giocatore importantissimo. Osimhen aveva la voglia di proseguire il rapporto con il Napoli e questo è avvenuto. Lo ha dimostrato coi fatti, non è venuto meno all’impegno così come i suoi compagni”.

Elmas è ormai un giocatore del Lipsia?

“C’è in effetti un accordo ancora non siglato con il Lipsia, dovrebbe essere ceduto alla squadra tedesca. Noi non dipendiamo da un solo giocatore, l’importante è il gruppo. Hanno fatto un percorso straordinario l’anno scorso. Stanno cercando di metterci l’anima, questo è un periodo in cui sono venute le cose meno bene rispetto all’anno scorso”.

Zielinski?

“Si sta ancora trattando, vedremo nelle prossime settimane”.