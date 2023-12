Pinto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel pre partita di Roma-Napoli:

“I bilanci si fanno a fine stagione. L’anno civile mette insieme due stagioni diverse. Non è il momento di fare bilanci. Vincere l’ultima gara all’Olimpico sarebbe importante per il bilancio. La corsa Champions sarà fino alla fine, con molte squadre lì in mezzo che stanno lavorando bene e il Bologna anche se non ha la rosa di altri sta facendo una stagione spettacolare. È molto presto però per sapere quella che sarà la qualificazione alla prossima Champions”.

Alla Roma piace Bonucci?

“Sono sempre stato chiaro. C’è un reparto dove siamo in insufficienza numerica come i difensori centrali, ma abbiamo anche dei paletti che ci impediscono di prendere chi vorremmo in assoluto. Il mercato non è ancora aperto, abbiamo tempo e dobbiamo ragionare su quello che dobbiamo fare. Sono usciti tanti nomi, non faccio commenti, qualcuno magari lo beccano”.

Mourinho è uscito allo scoperto, quanto si può far aspettare uno come José?

“Abbiamo a breve una partita, dobbiamo vincere. Queste cose si discutono nella sede giusta”.