Le parole nel pre partita di Roma-Napoli di Rrahmani, rilasciate ai microfoni di DAZN:

Oggi con voi c’era De Laurentiis, ha provato a risollevare il vostro morale?

“Ci ha fatto l’in bocca al lupo. Speriamo di ripagare la fiducia”.

Mazzarri ha detto che non avete la percezione del pericolo, come te la spieghi?

“Stiamo facendo bene ultimamente, specialmente in Champions. In campionato abbiamo vinto, poi è successa la sconfitta in Coppa. C’è ancora strada da fare”.