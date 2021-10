McKennie stop, ansia in mezzo: Locatelli unica certezza contro la Roma

Tuttosport (S. Baldini) – Non è stato certo un bel fine settimana, quello del centrocampo juventino: nel giro di 48 ore Massimiliano Allegri si è trovato con un centrocampista indisponibile per la sfida contro la Roma e un altro in dubbio.

L’indisponibile è ovviamente Adrien Rabiot, sabato risultato positivo al Covid. Contro i giallorossi è in dubbio anche la presenza di Weston McKennie. Nella notte tra domenica e lunedì il ventitreenne texano non ha preso parte alla partita di qualificazioni mondiali persa 1-0 dagli Stati Uniti contro Panama, a causa di un affaticamento seguito alla sfida di giovedì contro la Giamaica.

Affaticamento di domenica, partita di giovedì e viaggio intercontinentale di venerdì, potrebbero non essere l’avvicinamento ideale a Juventus–Roma. A complicare le scelte di Allegri, il fatto che ad arrivare a Torino venerdì sera, dopo aver giocato meno di 24 ore prima, sarà anche Bentancur. Idem Danilo, che a centrocampo può adattarsi. In questa situazione i punti fermi del reparto mediano saranno di certo Locatelli e probabilmente Bernardeschi, schierato come in altre occasioni a sinistra al posto di Rabiot.