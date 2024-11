L’ex Inter Marco Materazzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lucky Block. Tra i tanti argomenti affrontati dall’ex nerazzurro c’è anche il rendimento della Roma. Queste le sue parole:

“La Roma è la squadra che sta facendo peggio in Italia, José Mourinho se lo aspettava. Possono fare molto di più con la squadra che hanno e credo che i tifosi abbiano ragione a essere molto delusi in questo momento. La scorsa stagione hanno licenziato un manager (José Mourinho) che sa tutto sul calcio e forse aveva già capito prima cosa stava per succedere”.

Foto: [Gabriel Bouys] via [Getty Images]