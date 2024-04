Nei giorni seguenti il derby che ha vinto trionfare la Roma sulla Lazio non si è parlato d’altro che della bandiera sventolata da Mancini al termine della gara. Lo stendardo sventolato dal difensore (che ha deciso il derby), era con i colori sociali della Lazio e con un ratto sopra. Il Giudice Federale ha deciso di punire il giallorosso con una multa da 5000 euro, la quale, voleva essere pagata dai tifosi giallorossi. Nella giornata di ieri i supporter romanisti avevano avviato una raccolta fondi, con un messaggio chiaramente simbolico, che qualora non fosse stata accettata sarebbe andata in beneficenza.

Poco fa è arrivata la risposta del difensore giallorosso attraverso un post sul suo profilo Instagram, queste le sue parole: “Cari tifosi, ho letto della raccolta fondi per pagare la multa che mi è stata inflitta. Ancora una volta ho sentito forte la vostra vicinanza, in campo e fuori. Ovviamente ne sosterrò io le spese, ma mi piacerebbe che parte della somma raccolta con tanta partecipazione venga destinata a “La Locanda dei Girasoli”, una splendida realtà che ho avuto modo di conoscere recentemente a Trigoria. Grazie a tutti e forza Roma!”.