A poco più di 24 ore dall’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan, la Roma è partita in direzione Milano.

Una volta arrivati nel capoluogo lombardo, la squadra raggiungerà il “Meazza” per la tipica ricognizione di campo. Alle 19:15, sempre dallo stadio, si terrà la conferenza stampa di De Rossi e Dybala.

Off to Milan we go! 🛫#ASRoma | #UEL pic.twitter.com/0pIGTNSKsV

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 10, 2024