Corriere dello Sport (G. Marota) – A Gianluca Mancini è stato notificato ieri l’atto con la contestazione formale dell’addebito. Per la procura Figc avrebbe violato l’articolo 4 del codice di giustizia sportiva (“lealtà, probità e correttezza”) per aver sventolato nel post derby la bandiera biancoceleste con un ratto raffigurato sopra. Il calciatore ha una settimana per presentare delle memorie difensive o per chiedere di essere ascoltato dal procuratore Chiné. Trovando un accordo, il calciatore molto probabilmente si ritroverà a dover pagare una multa, come è già avvenuto in altri precedenti.

Oggi il giudice sportivo della Serie A si pronuncerà invece sui “buu” provenienti dalla Curva Nord laziale nel momento dell’ingresso di Abraham. Rivolti in un secondo momento pure a Lukaku, segnalati dagli ispettori federali. La Lazio aveva una pena sospesa per un anno e ha subito già una chiusura. Questo significa che nel caso in cui fosse accertata una violazione simile da parte di un numero elevato di tifosi, il settore verrà chiuso senza sconti.