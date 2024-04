La Gazzetta dello Sport – Milan e Roma si preparano al derby europeo. I rossoneri probabilmente dovranno fare a meno di Thiaw, che anche ieri si è allenato a parte a causa di una fascite plantare. La sua presenza contro la Roma quindi è in forte dubbio. Per il resto del gruppo esercitazioni tecniche, partitella a campo ridotto e lavoro aerobico. A centrocampo Adli, Bennacer e Reijnders sono in lizza per due maglie da titolari.