Gianluca Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni in una diretta Instagram organizzata da SportMediaset. Queste le parole del difensore giallorosso:

Cos’è per te la Roma?

“La Roma è una grande famiglia, sia quando le cose vanno bene che quando vanno male.”

Cosa significa indossare la fascia da capitano di questa squadra?

“È un onore per me. Quando Lorenzo (Pellegrini, ndr) non c’è la indosso con piacere. So quanto significhi per questa gente, io cerco di onorarla e rispettarla sempre”.

Quale allenatore ha rappresentato tanto per te dal punto di vista della crescita personale?

“Ce ne sono tanti ma credo che Gasperini ai tempi dell’Atalanta mi abbia aiutato parecchio”.

Un compagno con cui ti trovi particolarmente bene?

“Ce ne sono tanti ma direi Spinazzola, con lui ci conosciamo da tanto e ho un rapporto speciale”.

Quale gol ricordi con piacere?

“Il gol segnato lo scorso anno contro la Juventus, vincemmo 1-0 grazie alla mia rete”.

Che significato ha il numero 23 scelto per la tua maglia?

“Due significati, il primo quando mi sono fidanzato con mia moglie. Il secondo come sempre detto, per Materazzi. Mi sono sempre ispirato a lui”.



Progetti per il futuro?

“Vincere sicuramente un prossimo trofeo, compreso ovviamente l’europeo con la nazionale”.



Com’è avere in squadra giocatori come Lukaku e Dybala?

“Sono due ragazzi splendidi, due campioni. Due uomini spogliatoio”.