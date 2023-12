La Roma continua la preparazione in vista del match contro la Fiorentina in programma domenica 10 dicembre. La squadra di Mourinho è scesa in campo per una sessione di allenamento al centro sportivo Fulvio Bernardini. Tra i giallorossi presenti figura Renato Sanches, ancora in gruppo dopo i problemi fisici delle scorse settimane. Il portoghese dovrebbe aver recuperato al 100% dall’infortunio.