Corriere della Sera – “De Rossi ha portato freschezza e nuove idee, crediamo in ciò che ci dice e questo si vede anche in campo“. Parola di Gianluca Mancini, vice capitano e uno dei leader dello spogliatoio giallorosso. Uno dei dubbi della vigilia riguardala linea difensiva a 3 o a 4. “Per me saper fare più ruoli è un vantaggio, non è la difesa a 4 che ci ha portato a vincere 6 partite su 7 ma un insieme di cose“. Mancini dovrebbe giocare in coppia con Ndicka, con Celik (Karsdorp ha svolto la rifinitura in gruppo) a destra e Spinazzola a sinistra. A centrocampo Cristante, Paredes e Pellegrini, con Lukaku, Dybala e El Shaarawy davanti.