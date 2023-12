Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Sempre più leader, e di nuovo papà. Gianluca Mancini ha festeggiato la vittoria al Mapei Stadium con una cena di Natale con i suoi compagni di squadra azzurri, quelli che fanno parte (o ci sono comunque passati) del giro della Nazionale: Pellegrini, Cristante, Spinazzola e Belotti. E il difensore centrale da padrone di casa ha voluto annunciare la bella notizia di famiglia: è in arrivo la terzogenita che Gianluca ed Elisa hanno deciso di chiamare Bianca. Doppio festeggiamento quindi nello spogliatoio della Roma dopo la vittoria contro il Sassuolo.

Una partita sofferta per i tifosi dopo l’iniziale vantaggio della squadra di casa con il gol di Matheus Henrique e che aveva provocato un po’ di malumore tra qualche romanista presente nella tribuna centrale. Fatto sta che sempre dalla tribuna tanti hanno apprezzato il fatto che il difensore centrale si sia fermato a parlare qualche secondo con loro, nonostante l’esigenza di rientrare all’intervallo nello spogliatoio per parlare con il tecnico e non prendere freddo. Un vice capitano perfetto che sa strigliare i più giovani quando serve e trascinare i più grandi nel momento del bisogno. Il tecnico non può che essere contento.