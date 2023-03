Dopo la buona partita contro l’Inghilterra, Lorenzo Pellegrini non è stato convocato per la sfida di questa sera contro Malta. Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte del match escludendo il capitano giallorosso che è risultato decisivo con l’assist per Retegui nella sfida coi Tre Leoni. Assenti anche Pafundi, Buongiorno e Falcone.