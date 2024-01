La Gazzetta dello Sport (G. B. Olivero) – L’Epifania tutte le feste si porta via e quest’anno si porta via anche un po’ di calciatori. Pure prima del 6 gennaio, in realtà, alcuni protagonisti del nostro campionato voleranno in Costa d’Avorio per prepararsi alla Coppa d’Africa. E, come sempre, il primo pensiero è rivolto a chi pianifica il calendario internazionale: è possibile che una manifestazione così impattante (dura quasi un mese, dal 13 gennaio all’11 febbraio) debba essere programmata nel pieno della stagione? A proposito di pericolosità offensiva, non va sottovalutato l’effetto di Ademola Lookman sulla classifica dell’Atalanta: il nigeriano è sicuramente il miglior attaccante di Gasperini, per numeri e per qualità delle prestazioni. E i nerazzurri dovranno fare a meno di lui contro la Roma. Mourinho non potrà schierare per alcune partite Ndicka (Costa d’Avorio), la cui assenza è più pesante in questo momento di quella di Aouar (Algeria).