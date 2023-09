La Lega Serie A con un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha da poco ufficializzato le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla quarta giornata di campionato. Arriva la prima sanzione per Renato Sanches che è stato ammonito dopo un accenno di rissa con l’ex Lazio Cancellieri. Seconda ammonizione per Paulo Dybala.