Il Tempo (M. Cirulli) – Dopo aver riposato nell’amichevole con l’Irlanda, Romelu Lukaku si candida per una maglia da titolare con l’Inghilterra. Buone notizie dal ritiro del Belgio, dove il centravanti della Roma è tornato ad allenarsi per la prima volta con il gruppo in vista del secondo impegno in programma questa sera. L’ex Chelsea ha quindi messo da parte sia il problema all’anca accusato nella Capitale, che non gli ha permesso di scendere in campo con il Brighton, sia il sovraccarico all’inguine rimediato con i “Diavoli Rossi” e potrà quindi essere arruolabile da De Rossi al rientro dalla sosta – gli allenamenti a Trigoria inizieranno domani, ma i nazionali rientreranno a scaglioni – candidandosi dal primo minuto per il match di Pasquetta con il Lecce.

E a proposito della trasferta al Via del Mare, sono andati a ruba i biglietti del settore ospiti, che sarà, come ormai di consueto per le trasferte del club capitolino, tutto esaurito: sono terminati in poche ore i 1100 posti per i residenti nel Lazio. Partirà invece domani alle 12 la possibilità di acquistare i tagliandi di Milan-Roma di Europa League in calendario giovedì 11 aprile alle 21. Saranno 4.500 i seggiolini a disposizione a San Siro – Terzo Anello Verde – settori da 343 a 360 – e il costo sarà di 35 euro. La prima fase, che terminerà alle 15 di martedì 2 aprile sarà dedicata agli abbonati di campionato e coppa subito dopo, sarà invece riservata esclusivamente ai possessori della “Fidelity As Roma Card”.