Il Tempo (M. Cirulli) – Sono andati a ruba i biglietti del settore ospiti di Lecce-Roma, che sarà, come ormai di consueto per le trasferte del club capitolino, tutto esaurito: sono terminati in poche ore i 1100 posti per i residenti nel Lazio. Partirà invece domani alle 12 la possibilità di acquistare i tagliandi di Milan-Roma di Europa League in calendario giovedì 11 aprile alle 21. Saranno 4.500 i seggiolini a disposizione a San Siro – Terzo Anello Verde – settori da 343 a 360 – e il costo sarà di 35 euro. La prima fase, che terminerà alle 15 di martedì 2 aprile sarà dedicata agli abbonati di campionato e coppa subito dopo, sarà invece riservata esclusivamente ai possessori della “Fidelity As Roma Card”.