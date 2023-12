C’è grande soddisfazione in casa giallorossa dopo la vittoria per 2-0 sul Napoli. La Roma c’è, e torna in corsa Champions League dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro il Bologna. C’era bisogno di una grande prestazione contro i campioni di d’Italia e così è stato, da parte di tutti, tra i migliori spicca anche il difensore giallorosso Llorente, che ha neutralizzato il bomber Osimhen. Queste le sue parole condivise su Instagram: “Vittoria spettacolare e molto importante per recuperare le buone sensazioni. Grande lavoro da parte della squadra e grande sostegno da parte dei tifosi! Continuiamo!!!”.