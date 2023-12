La Roma starebbe monitorando il difensore della Fluminense, Nino. Il difensore brasiliano ha una clausola rescissoria da 7 milioni. Come riportato da ANSA, anche il Feyenoord starebbe seguendo il difensore. In Premier League avrebbe il gradimento di Nottingham Forest, Tottenham e Liverpool. Negli scorsi mesi, Nino avrebbe rifiutato lo Zenit, non affascinato dal campionato russo.