La Roma comincia col piede giusto in Europa League: 2-1 allo Sheriff Tiraspol in Moldavia e primo posto in classifica condiviso con lo Slavia Praga. Prova a tinte chiaro scure per i giallorossi, autori di un primo tempo a rilento e una ripresa più brillante. Diego Llorente, titolare nella gara di ieri sera, ha condiviso un post su Instagram esprimendo il suo pensiero sui primi tre punti: “In Europa è sempre importante iniziare il viaggio con una vittoria. Buon lavoro. Continuiamo così!”, le parole sotto agli scatti della sfida.