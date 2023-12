LIVE – Roma-Napoli 2-0. Pellegrini e Lukaku regalano la vittoria a Mourinho, giallorossi a -3 dal quarto posto

Pagine Romaniste – Ripartire subito per tornare nelle zone alte di classifica. La Roma è chiamata a rispondere dopo la sconfitta contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato. Davanti a sè troverà però il Napoli campione d’Italia reduce dalla sconfitta in Coppa Italia per 4-0 contro il Frosinone, ma vittoriosa per 2-1 contro il Cagliari in Serie A. Inizia così il ciclo di big match che dovrà affrontare la Roma: dopo i partenopei ci saranno infatti la Juventus, l’Atalanta e il Milan a contendersi i tre punti con la squadra giallorossa.

Per l’occasione la Roma sarà priva di diverse pedine su tutti la classe di Dybala. Mourinho però può sorridere per il recupero di Mancini: “Se non ha una tripla frattura a tibia e perone gioca, domani ci sarà“, ha detto ieri in conferenza stampa lo Special One. Tradotto: Gianluca sarà pronto a battagliare insieme a Llorente e Ndicka in difesa. A centrocampo Kristensen dovrebbe trovare ancora una maglia da titolare con Zalewski sull’altra fascia. A centrocampo spazio a Paredes, Cristante e Pellegrini quest’ultimo in cerca della forma migliore. Davanti ballotaggio El Shaarawy-Belotti per affiancare Lukaku in avanti al rientro dalla squalifica che aveva costretto il belga a saltare la trasferta di Bologna.

TABELLINO

AS ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen (75′ Celik), Cristante, Paredes (70′ Pellegrini), Bove, Zalewski (70′ El Shaarawy); Belotti (70′ Azmoun), Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Spinazzola, Pagano, Renato Sanches.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Abraham, Aouar, Dybala, Kumbulla, Smalling.

Squalificati: -.

SSC NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (87′ Natan), Mario Rui (80′ Zanoli); Anguissa, Lobotka (55′ Cajuste), Zielinski (87′ Gaetano); Politano, Osimhen, Kvaratskhelia (Raspadori).

A disposizione: Idasiak, Gollini, Ostigard, Zerbin, Simeone.

Allenatore: Mazzarri.

Indisponibili: Elmas, Lindstrom, Olivera.

Squalificati: -.

Arbitro: Colombo della sezione di Como

Assistenti: Di Iorio-Tolfo

IV uomo: La Penna

Var: Irrati

Avar: Giua

Marcatori: 76′ Pellegrini (R), 90’+4 Lukaku (R).

Ammoniti: Paredes (R), Mario Rui (N), Mazzarri (N, non dal campo), Kristensen (R), Mourinho (R, non dal campo), Cristante (R), Juan Jesus (N), Belotti (R), Zalewski (R), Osimhen (N), El Shaarawy (R), Azmoun (R).

Espulsi: Politano, Osimhen (N).

Note: totale spettatori 62.141.

PREPARTITA

Ore 20:10 i giallorossi entrano in campo per il riscaldamento

Ore 19:20 il Napoli di Walter Mazzarri è appena arrivato presso lo Stadio Olimpico