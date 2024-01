Roma-Cremonese 2-1. Dybala e Lukaku ribaltano la partita nella ripresa, ora la Lazio ai quarti

Pagine Romaniste – La Roma nuovamente contro la Cremonese. Dopo la sconfitta dello scorso anno, gli uomini di Mourinho cercano la rivincita, in un Olimpico gremito da 61975 spettatori. Nella prima metà di gara, gioco a singhiozzi, con molti ammoniti e Pairetto costretto ad interrompere molte volte il gioco. Gli ospiti vanno in vantaggio con Tsadjout, che sorprende la difesa giallorossa. Traversa colpita da Pellegrini dopo una doppia occasione con Belotti.

Nella ripresa Mourinho cambia l’assetto e gli interpreti con 3 cambi all’intervallo. Prima arriva il secondo palo del match, colpito da El Shaarawy. La Roma con l’ingresso di Azmoun si sbilancia e rischia su una verticalizzazione per Coda, ma poi proprio l’iraniano confeziona l’assist per il pareggio di Lukaku. Ancora dalla panchina arriva il gol del vantaggio della Roma: Spinazzola si procura il rigore e Dybala realizza dal dischetto in modo glaciale. Ora la Roma è attesa dalla Lazio ai quarti di finale, in programma settimana prossima.

TABELLINO

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik (46′ Kristensen), Cristante, Llorente (46′ Zalewski); Karsdorp (74′ Spinazzola), Bove (67′ Azmoun), Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Belotti (46′ Dybala), Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Mancini, Kristenseen, Joao Costa, Zalewski, Spinazzola, Sanches, Pagano, Pisilli, Dybala, Azmoun.

Allenatore: Mourinho

Indisponibili: N’Dicka, Aouar, Abraham, Kumbulla, Smalling.

Squalificati: -. Diffidati: -.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Tuia (53′ Bianchetti); Ghiglione (46′ Majer), Collocolo, Castagnetti, Tsadjout, Sernicola; Zanimacchia, Okereke.

A disposizione: Brahja, Saro, Bianchetti, Rocchetti, Quagliata, Lochoshvili, Sekulov, Valzani, Vazquez, Abrego, Majer, Ciofani, Afena-Gyan, Coda.

Allenatore: Stroppa.

Indisponibili: Sarr, Buonaiuto, Pickel, Brambilla, Valeri.

Squalificati: -. Diffidati: -.

ARBITRO: Luca Pairetto.

Marcatori: 37′ Tsadjout, 77′ Lukaku, 84′ Dybala

Ammoniti: 2′ Castagnetti, 8′ Ghiglione, 9′ Antov, 16′ Ravanelli, 34′ Llorente, 41′ Celik, 72′ Karsdorp, 78′ Bianchetti

Espulsi:

Note: 61.975 spettatori totali

CRONACA

85' – GOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA. Dybala glaciale dal dischetto. La Joya incrocia fortissimo con il suo mancino e completa la rimonta giallorossa Roma 2-1 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

78' – Ammonito anche Bianchetti per un fallo sulla trequarti ai danni di Dybala Roma 1-1 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

77' – GOOOOL DELLA ROMA. Azione in verticale tra Cristante, Dybala, Azmoun e Lukaku. L'iraniano imbecca di prima il belga che dal dischetto non può sbagliare e pareggia i conti all'Olimpico Roma 1-1 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

74' – Ultimo cambio per la Roma. Spinazzola prende il posto di Karsdorp Roma 0-1 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

72' – Karsdorp perde palla e poi si aggrappa a Quagliata. Ammonito l'olandese Roma 0-1 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

67' – Quarto cambio della Roma che rischia il tutto per tutto. Esce Bove ed entra Azmoun Roma 0-1 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

54' – PALO DELLA ROMA. El Shaarawy parte da largo a sinistra rientra e calcia, la palla deviata da Antov prende il palo e torna in campo Roma 0-1 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

47' – Subito grande occasione per la Roma. Dybala inventa in area per Lukaku, che però è troppo lento a calciare e viene rimontato da Antov Roma 0-1 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

45' – Triplo cambio all'intervallo per la Roma. Escono: Llorente, Celik e Belotti. Entrano: Dybala, Zalewski e Kristensen Roma 0-1 Cremonese #ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

45' +1 – Finisce il primo tempo all'Olimpico con la Cremonese in vantaggio Roma 0-1 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

37' – Gol della Cremonese. Tsadjuot riesce a superare Svilar dopo un errore di Cristante che si è fatto anticipare e saltare dall'attaccante ospite Roma 0-1 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

27' – INCREDIBILE PALLA GOL PER LA ROMA. Cross di Karsdorp peri Belotti che da un metro dalla porta colpisce Jungdal. Sulla respinta arriva Pellegrini che a botta sicura prende una clamorosa traversa Roma 0-0 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

19' – Celik salva la Roma. Ripartenza della Cremonese con Tsadjout che dal fondo cerca Okerete che però è anticipato dal difensore turco Roma 0-0 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

8' – Secondo giallo per la Cremonese. Stavolta è Giglione ad essere ammonito per aver trattenuto la maglia a Pellegrini Roma 0-0 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

5' – Scambio tra i due attaccanti della Roma con Lukaku che serve Belotti dentro l'area. Il Gallo da posizione defilata calcia alto Roma 0-0 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

2' – Subito il primo giallo della partita. Ammonito Castagnetti per un intervento duro a centrocampo su Bove Roma 0-0 Cremonese#ASRoma #RomaCremonese #CoppaItalia — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) January 3, 2024

PREPARTITA

20:30– Parte il riscaldamento della squadra

20:08 – La concentrazione dei giallorossi per il match

19:50 – Le scelte ufficiali di Mourinho per la sfida di Coppa Italia

19:33 – La squadra arriva all’Olimpico

19:27 – Tutto pronto nello spogliatoio della Roma