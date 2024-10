Pagine Romaniste – Archiviata la vittoria di domenica scorsa sul Venezia, per la Roma è già tempo di scendere nuovamente in campo. Alle ore 21 andrà in scena alla Boras Arena la seconda giornata di Europa League che vedrà i giallorossi ospiti dell’Elfsborg. Gli uomini di Juric in Europa sono reduci dal pareggio casalingo contro l’Athletic Bilbao, mentre gli svedesi hanno perso per 3-2 contro l’Az Alkmaar. L’Elfsborg tra le mura amiche è imbattuto dallo scorso luglio. Dybala reduce da un sovraccarico all’adduttore non dovrebbe partire dal 1′. Numerosi i cambi di formazione rispetto agli undici iniziali contro il Venezia, a confermarlo è lo stesso Juric nella conferenza stampa di ieri: “Un po’ di cambi li faremo, per far recuperare meglio chi ha avuto problemi. Con cinque partite in così pochi giorni userò la rosa, così anche da conoscerli meglio”. A centrocampo torna titolare Paredes affiancato da Pisilli. Sulla trequarti Soulé e Baldanzi. Shomurodov insidia Dovbyk. La vera novità è però rappresentata da Abdulhamid che trova spazio dall’inizio sulla corsia di destra.

TABELLINO

Elfsborg (3-4-3): Petterson; Larsson, Ibrahim, Yegbe; Hedlund, B.Zeneli, Ouma, Hult; A.Zeneli, Baidoo, Qasem.

A disposizione: Uppenberg, Bundgaard, Thomasen, Gudmundsson, Henriksson, Aronsson, Abdulai, Frick, Kaib, Rapp, Baldursson, Ostman.

Allenatore: Hiljemark.

Diffidati: Holmen.

Squalificati: –

Indisponibili:

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, N’Dicka, Hermoso; Saud Abdulhamid, Paredes, Pisilli, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Shomurodov

A disposizione: Ryan, Marin, Mancini, Hummels, Sangaré, El Shaarawy, Koné, Cristante, Dybala, Pellegrini, Dovbyk.

Allenatore: Juric.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Le Fée, Saelemaekers.

Arbitro: Tohver.

Assistenti: Kolv-Klaasen.

IV Ufficiale: Frischer.

VAR: Ruperti.

AVAR: Liiva.

Marcatori: 44′ Baidoo

Ammoniti: 35′ Qasem

Espulsi: –

Note: 3′ di recupero

LIVE

PRIMO TEMPO

49′ – Termina il primo tempo

45′ – Concessi 3′ di recupero

45′ – Tiro di Baldanzi ribattuto dalla difesa

44′ – Baidoo segna dal dischetto spiazzando Svilar

42′ – L’arbitro richiamato al VAR concede il rigore all’Elfsborg per un mani di Baldanzi

41′ – Svilar interviene ancora con una grande parata per difendere i pali giallorossi

38′ – Soulé tenta a giro, palla di poco a lato

35′ – Ammonito Qasem

33′ – Conclusione di Pisilli deviata in corner

28′ – Shomurodov tenta la conclusione al volo da posizione defilata, tiro molto forte, ma alto

24′ – Rovesciata di Baldanzi ribattuta dalla difesa, poi la conclusione di Soulé termina centrale

18′ – Ancora un salvataggio del portiere giallorosso, molto reattivo su una conclusione aerea indirizzata nello specchio della porta

17′ – Svilar salva la porta su Zenelli

16′ – Paredes ferma un contropiede molto pericoloso degli svedesi

11′ – Svilar disinnesca la conclusione di Baidoo in area giallorossa

1′ – Inizia il match

PRE PARTITA

Ore 20:45 – Ghisolfi nel pre partita di Elfsborg-Roma:

Ore 20:39 – Paredes intervistato prima del match:

Ore 19:51 – Ecco le scelte di Juric per l’undici iniziale:

Ore 19:37 – La Roma è arrivata allo stadio.