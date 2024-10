Pagine Romaniste – Sconfitta amara per la Roma che in Svezia perde 1-0 contro l’Elfsborg. Fatale il rigore assegnato dopo un fallo di mani di Baldanzi, con Baidoo che realizza dal dischetto, spiazzando Svllar. Il portiere giallorosso diverse volte salva la Roma nel primo tempo. Nella ripresa, gli sforzi della squadra di Juric, che alza i giri del motore dopo i cambi, si stampano sulla traversa di Pellegrini e sulla difesa avversaria. Un solo punto raccolto in due partite, con la squadra svedese che sale a quota 3.

TABELLINO

Elfsborg (3-4-3): Petterson; Larsson, Ibrahim, Yegbe; Hedlund, B.Zeneli, Ouma, Hult; A.Zeneli (63′ Abdulai), Baidoo (86′ Frick), Qasem.

A disposizione: Uppenberg, Bundgaard, Thomasen, Gudmundsson, Henriksson, Aronsson, Abdulai, Frick, Kaib, Rapp, Baldursson, Ostman.

Allenatore: Hiljemark.

Diffidati: Holmen.

Squalificati: –

Indisponibili:

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, N’Dicka, Hermoso; Saud Abdulhamid (65′ El Shaarawy), Paredes, Pisilli (85′ Cristante), Angeliño; Soulé (65′ Dybala), Baldanzi (72′ Baldanzi); Shomurodov (65′ Dovbyk).

A disposizione: Ryan, Marin, Mancini, Hummels, Sangaré, El Shaarawy, Koné, Cristante, Dybala, Pellegrini, Dovbyk.

Allenatore: Juric.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Le Fée, Saelemaekers.

Arbitro: Tohver.

Assistenti: Kolv-Klaasen.

IV Ufficiale: Frischer.

VAR: Ruperti.

AVAR: Liiva.

Marcatori: 44′ Baidoo

Ammoniti: 35′ Qasem, 52′ Hult, 58′ A. Zeneli, 95′ Dybala

Espulsi: –

Note: 3′ di recupero (PT); 4′ di recupero (ST)

LIVE

SECONDO TEMPO

95′ – Ammonito Dybala

90′ 4′ di recupero

86′ – Baidoo esce, al suo posto Frick

85′ – Cristante entra per Pisilli

83′ – Tiro di sinistro dal limite di Pellegrini, palla sulla traversa

77′ – Resta a terra El Shaarawy dopo un duro intervento di un difensore avversario

76′ – Pellegrini da posizione favorevole trova l’esterno della rete

73′ – Prova la girata Pellegrini, palla che termina fuori

72′ – Baldanzi esce per Pellegrini

66′ – Pisilli murato due volte dal cuore dell’area di rigore

65′ – Triplo cambio nella Roma: Saud, Soulé e Shomurodov, escono per El Shaarawy, Dybala e Dovbyk

64′ – Baldanzi murato dopo un triangolo con Shomurodov

63′ – A. Zeneli esce, al suo posto Abdulai

62′ – Baldanzi prova al volo, palla sul fondo dopo una deviazione

58′ – Ammonito A. Zeneli per proteste

53′ – Angeliño calcia da fuori, ma la conclusione termina lontana dai pali della porta avversaria

52′ – Hult ammonito dopo un bello spunto di Saud

49′ – Saud calcia al volo dopo una ribattuta della difesa, conclusione molto alta

46′ – Inizia il secondo tempo

PRIMO TEMPO

49′ – Termina il primo tempo

45′ – Concessi 3′ di recupero

45′ – Tiro di Baldanzi ribattuto dalla difesa

44′ – Baidoo segna dal dischetto spiazzando Svilar

42′ – L’arbitro richiamato al VAR concede il rigore all’Elfsborg per un mani di Baldanzi

41′ – Svilar interviene ancora con una grande parata per difendere i pali giallorossi

38′ – Soulé tenta a giro, palla di poco a lato

35′ – Ammonito Qasem

33′ – Conclusione di Pisilli deviata in corner

28′ – Shomurodov tenta la conclusione al volo da posizione defilata, tiro molto forte, ma alto

24′ – Rovesciata di Baldanzi ribattuta dalla difesa, poi la conclusione di Soulé termina centrale

18′ – Ancora un salvataggio del portiere giallorosso, molto reattivo su una conclusione aerea indirizzata nello specchio della porta

17′ – Svilar salva la porta su Zenelli

16′ – Paredes ferma un contropiede molto pericoloso degli svedesi

11′ – Svilar disinnesca la conclusione di Baidoo in area giallorossa

1′ – Inizia il match

PRE PARTITA

Ore 20:45 – Ghisolfi nel pre partita di Elfsborg-Roma:

Ore 20:39 – Paredes intervistato prima del match:

Ore 19:51 – Ecco le scelte di Juric per l’undici iniziale:

Ore 19:37 – La Roma è arrivata allo stadio.