Il futuro passa da Cagliari. Quello del campionato, certo. Ma non solo. Soprattutto quello di Mourinho sulla panchina della Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il match di domenica (ore 18) assume i contorni del tutto o niente per lo Special One. In caso di sconfitta contro i rossoblù di Ranieri ultimi in classifica i Friedkin sarebbero pronti a congedare Mou.