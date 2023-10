La seconda sfida di questa 8ª giornata di Serie A, vede sfidarsi Lecce e Sassuolo. Un rigore di Berardi, concesso per fallo di mano di Baschirotto, porta avanti i neroverdi. Il Lecce nei prima 45’ ci prova prima con Strefezza, poi con Gendrey e Almqvist. Nella ripresa arriva il pareggio dei padroni di casa firmato da Krstovic. Termina in pareggio la sfida al Via del Mare.