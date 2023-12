Il Messaggero (G. Lengua) – I sold out non solo aiutano la Roma a vincere, ma rendono ricco il club. Al 30 giugno 2023 gli incassi da botteghino sono stati di 49,2 milioni (raddoppiati). Sono entrati, invece, 21,8 milioni dal merchandising. L’ex attaccante della Roma Lampros Choutos ha citato in giudizio il club per oltre mezzo milione di euro. La vicenda risale a un trasferimento sfumato a febbraio 2016 di Lazaros Lambrou.

A gennaio scorso, invece, la società ha speso 4 milioni per assicurarsi Ndicka in commissioni dell’agente e indennità di formazione. Pagati 1,750 milioni per Solbakken (svincolato). Capitolo plusvalenze: Zaniolo ha fruttato 14,2 milioni, Tahirovic 7,014. In totale, considerando tutte le partenze prima del 30 giugno 2023, è di 47,132. Sono pubblici anche i costi per il personale che ammonta a 173 milioni, di cui 125,9 per calciatori di prima squadra (l’anno precedente era di 131,4).