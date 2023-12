Il Tempo (L. Pes) – Nuova vita. Quando arriva un attaccante come Lukaku i numeri non possono che essere dalla tua parte. Se si parla di reparto offensivo, è un’altra Roma. Il bomber belga ha cambiato le sorti di una squadra che dal centrocampo in su può davvero competere per la Champions League e che, in generale, in questa stagione ha un rapporto con il gol molto più confidenziale rispetto al passato.

La media in Serie A parla chiaro e sfiora i 2 gol a partita. Sono 27, infatti, i gol segnati dalla squadra di Mourinho dopo 14 giornate. Ben 10 in più rispetto allo scorso campionato quando alla 14esima i giallorossi erano fermi a quota 17. In totale, considerando anche le cinque gare di Europa League, sono 36 in 19 partite ufficiali. Una tendenza che certamente ha risentito dell’arrivo di Big Rom nell’organico della Roma. Il confronto con il numero nove titolare della scorsa stagione, ovvero Abraham, è impietoso. L’inglese infatti a questo punto dodici mesi fa aveva messo a segno appena tre reti in campionato e una in Europa. Tra l’altro, Lukaku ha già superato le marcature stagionali dell’attaccante londinese che lo scorso anno si era fermato a nove totali.

Numeri che testimoniano oltre alla grande qualità offensiva della squadra anche la volontà di Mourinho di proporre di più rispetto al passato proprio per sfruttare le bocce da fuoco che possiede negli ultimi venti metri. E anche se l’ex Inter è a digiuno da tre giornate in campionato, ci pensa il compagno di reparto Dybala a dargli il cambio. La Joya infatti è andato a segno sia contro l’Udinese che contro il Sassuolo. E in generale nelle ultime uscite sembra essere tornato in grande condizione. Un’arma fondamentale per le potenzialità giallorosse in stagione. Nel frattempo Mourinho continua a lavorare a Trigoria con il gruppo al completo, inglesi esclusi.