Pagine Romaniste (L. Meriggioli) – Archiviata la sosta nazionali, e le abbuffate di Pasqua, finalmente torna la Roma. Gli uomini di De Rossi sono chiamati ad affrontare il Lecce di Gotti allo stadio Via del Mare, sperando di trovare come sorpresa nell’uovo di Pasqua i tre punti, fondamentali per la corsa alla prossima Champions League, soprattutto in virtù dei prossimi impegni dei capitolini. Ha inizio così il rush finale di questa stagione, con l’obiettivo dichiarato (la Champions League) e quello che tutti i tifosi sognano dopo la contestata finale dello scorso anno: l’Europa League. I giallorossi infatti oggi alle 18 affronteranno i pugliesi, e sarà di vitale importanza non avere distrazioni dalla stracittadina in programma sabato prossimo.

Il derby della Capitale, si sa, è tra i più sentiti al mondo, e nonostante i tifosi della Roma siano sempre stati “abituati bene”, negli ultimi anni il bilancio sorride ai biancocelesti, che di recente hanno battuto la Juve e respirano un’aria nuova dovuta al cambio di panchina con Tudor. Ma oltre al derby della Capitale, la Roma sarà chiamata a non pensare anche a quello italiano in Europa League contro il Milan: la doppia sfida con i rossoneri sarà da dentro o fuori e in palio c’è il un solo pass per la semifinale. Un passo per volta però, perchè oggi Lukaku e compagni troveranno un Lecce agguerrito in cerca di punti salvezza. E come detto anche da De Rossi ai microfoni del club: “Dobbiamo andare a vincere la nostra partita, ce ne saranno tante altre difficili davanti a noi. Se le affrontiamo tutte insieme siamo morti, se le affrontiamo una per volta possiamo vincerle anche tutte”.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LECCE-ROMA

Durante la sosta nazionali una brutta notizia per De Rossi è arrivata da Azmoun, che ha riportato una lesione ai flessori della coscia sinistra e sarà out un mese. Tuttavia il mister può tirare un sospiro di sollievo in merito alle condizioni di Dybala, che è stato regolarmente convocato per la partita di oggi. Le due novità principali nella formazione che schiererà oggi DDR sono due: Baldanzi dal 1′ al posto della Joya, che riposerà oggi per evitare ricadute e per essere al top nei prossimi impegni, e Aouar titolare (favorito su Bove) che andrà a sostituire lo squalificato Pellegrini.

Gotti va verso la conferma degli undici che prima della sosta hanno battuto la Salernitana; spazio a Ramadani e Blin, mentre Oudin è favorito su Rafia. Davanti c’è il tridente Almqvist, Krstovic e Piccoli. Ha recuperato a sorpresa Banda, mentre saranno indisponibili Dermaku e Kaba.

LECCE-ROMA, DOVE VEDERLA

Il fischio d’inizio di Lecce-Roma al Via del Mare è fissato per le 18.00. Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su Dazn, che ne detiene l’esclusiva.

LECCE-ROMA, ARBITRA MERCENARO

Il fischietto designato per la gara è il genovese Matteo Marcenaro, che sarà affiancato dagli assistenti Mondin e Moro. A completare la squadra arbitrale ci sarà come IV uomo Marinelli, mentre come VAR e AVAR sono stati designati Paterna e Di Paolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Pongracic, Baschirotto, Gallo, Gendrey; Ramadani, Blin, Rafia; Almqvist, Sansone, Krstovic.

Allenatore: Gotti.

A disposizione: Brancolini, Borbei, Samooja, Venuti, Touba, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Oudin, Pierotti, Piccoli

Indisponibili: Dermaku, Kaba

Squalificati: nessuno

Diffidati: Almqvist, Rafia

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsorp, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Aouar; Baldanzi, El Shaarawy, Lukaku.

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Celik, Llorente, Huijsen, Smalling, Renato Sanches, Bove, Dybala, Zalewski.

Indisponibili: Azmoun, Kristensen, Spinazzola, Abraham.

Squalificati: Pellegrini.

Diffidati: Azmoun, Huijsen, Llorente, Ndicka.

ARBITRO: Marcenaro.

ASSISTENTI: Mondin-Moro.

QUARTO UFFICIALE: Marinelli.

VAR: Paterna.

AVAR: Di Paolo.