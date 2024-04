Nella Roma dal 2001 al 2004, Francisco Lima, nella giornata di ieri ha fatto visita alla squadra giallorossa, per salutare il suo ex compagno, Daniele De Rossi. Sul proprio profilo Instagram, l’ex calciatore brasiliano ha postato una foto dell’abbraccio tra i due, con la frase: “Grazie amico mio, felice di rivederti, sei un fratello per me”.