Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Roma, sfida di cartello valida per la corsa all’Europa e potenzialmente decisiva anche per le sorti dello Scudetto per i nerazzurri. La Lega Serie A ha ufficializzato la designazione arbitrale per il match di domenica 27 aprile (ore 15), affidando la direzione dell’incontro a Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

Per Fabbri sarà la quarta direzione stagionale con la Roma, che con il fischietto romagnolo vanta un bilancio complessivo di 8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte in 17 precedenti. L’ultimo incrocio risale a febbraio scorso, in occasione del pareggio casalingo contro il Napoli (1-1). Ad aiutare Fabbri ci saranno gli assistenti Costanzo e Passeri, con Marinelli nel ruolo di quarto uomo.

Al VAR è stato designato Marco Di Bello, supportato dall’AVAR Piccinini. Un team esperto per una partita dal peso specifico elevato, che promette emozioni e che verrà giocata in un clima acceso, nonostante l’assenza dei tifosi giallorossi sugli spalti di San Siro.