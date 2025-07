Continua la ricerca dell’attaccante da affiancare a Dovbyk in casa Roma. Tra i nomi, spiccano quelli di Mikautadze del Lione e Krstovic del Lecce. Non è tramontata, però, l’idea che porta a Lucca, anche se il Napoli sembra più avanti rispetto alle concorrenti – sul giocatore c’è anche l’interesse della Juve. Come riporta Calciomercato.com, Massara avrebbe parlato con l’agente del calciatore. L’Udinese, però, chiede 40 milioni di euro.