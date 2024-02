Il Messaggero (P. Liguori) – Basta Portogallo, voltiamo pagina e adeguiamoci. De Rossi, però, è e resta una scelta del cuore. Siamo sicuri che ci metterà tutta l’energia e la qualità a sua disposizione a vantaggio della Roma. Più di questo non si può chiedere: siamo ottimisti, perché dopo il Cagliari verrà l’Inter a Roma e dopo andremo in Olanda. In questi giorni il lavoro di Daniele è sembrato molto orientato a conservare quello spirito di famiglia che può fare la differenza. Bisogna avere pazienza, ed essere convinti che Dybala e Pellegrini saranno un valore aggiunto. Stasera c’è un passaporto per il quarto posto virtuale.