Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – C’era grande attesa per la nuova maglia firmata Adidas, tornata a vestire giallorosso trentanni dopo l’ultima volta. E l’attesa ha rispettato le aspettative: la divisa sta andando a ruba tra gli store della Roma e quelli del brand tedesco, collezionando consensi e stupore per il design classico ma che riesce a esaltare storia e tradizione romanista.

Così dopo l’annuncio di giovedì, la maglia messa in vendita è andata immediatamente a ruba. Poche ore dopo sono state vendute negli store oltre cinquecentoquaranta divise: un migliaio circa compreso anche lo shopping online. Niente male come inizio. E il numero è destinato ad aumentare nei prossimi giorni, ma anche quando finalmente i giocatori potranno indossarle in partita e i tifosi potranno vederle quindi dal vivo addosso ai loro idoli.

E a proposito di idoli, oltre il 60% delle maglie vendute aveva sulla schiena il numero 21. Dybala è il più richiesto, come la scorsa stagione e continuerà a macinare numeri nei prossimi giorni, settimane e mesi. Sicuramente ci sarà un ulteriore incremento dopo gli eventi che Adidas sta programmando con il calciatore argentino, il più richiesto dai tifosi romanisti. Poi Pellegrini, El Shaarawy, Mancini, Cristante. Aspettando qualche altro acquisto che possa infiammare i tifosi e quindi convincerli a comprare la maglia e a stampare il loro nome. Tradizione, storia e allo stesso tempo innovazione: la maglia decolla e va a ruba.