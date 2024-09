Corriere dello Sport – Incredibilmente c’è anche una partita da preparare, che non si annuncia affatto facile vista la classifica: la Roma è a -7 dall’Udinese, che in questo momento è prima in Serie A. Per di più Ivan Juric debutterà in un ambiente non semplice, reduce dallo shock della cacciata di De Rossi. Ad ogni modo andranno valutate le condizioni di diversi calciatori nel prossimi allenamenti. Uno è Pellegrini, uscito da Genova con un ginocchio gonfio. Ma anche N’Dicka non sta benissimo. Sembra ancora out invece Enzo Le Fée, che ieri ha fatto altri controlli al Campus Biomedico di Trigoria per verificare lo stato della lesione muscolare. Ancora è presto per il rientro in partita. Saelemaekers è sorridente dalla clinica belga dove è stato operato al malleolo: «Tornerò più forte di prima» scrive.