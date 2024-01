Pagine Romaniste – Dentro o fuori. È il momento della verità, è tempo di derby, è Lazio-Roma. Riflettori di tutta la Nazione puntati sullo Stadio Olimpico per i quarti di finale di Coppa Italia, dove i giallorossi affronteranno gli uomini di Sarri in una gara secca senza i nazionali Ndicka e Aouar, l’infortunato Renato Sanches e i soliti indisponibili Smalling e Abraham. Convocato Kumbulla che ha superato i problemi all’adduttore. In dubbio Llorente, mentre Pellegrini non è al top: il centrocampista si è sottoposto a dei controlli alla schiena dopo uno scontro di gioco con Scalvini nell’ultima gara con l’Atalanta. Anche la Lazio è in piena emergenza. Provedel non si è allenato con la squadra per uno stato febbrile ed è in forte dubbio per il match. Anche Zaccagni e Isaksen non sono al meglio. A dirigere il match sarà Daniele Orsato, stesso arbitro della finale del 26 maggio 2013, mentre gli assistenti saranno Imperiale e L.Rossi. VAR affidato a Irrati.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-ROMA

José Mourinho sceglie Rui Patricio tra i pali, con Svilar che si accomoderà in panchina dopo essere partito titolare con la Cremonese. In difesa debutto dal 1′ per Huijsen, che ha ben figurato nella sfida con l’Atalanta. Completano il terzetto difensivo Mancini e Kristensen. Sulle fasce spazio a Karsdorp e Spinazzola, che vince il ballottaggio con Zalewski. Redini del centrocampo affidate a Paredes con Cristante e Bove ai suoi lati. In attacco confermatissimi Dybala e Lukaku.

SS LAZIO(4-3-3): Sepe; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro.

A disposizione: Provedel, Mandas, Kamada, Isaksen, Zaccagni, Gila, Casale, Hysaj, Basic, Pellegrini, Rovella, Fernandes.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Immobile.

AS Roma (3-5-2): Rui Patricio; Huijsen, Mancini, Kristensen; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

A disposizione: Boer, Svilar, Golic, Celik, Llorente, Pellegrini, Pagano, Zalewski, El Shaarawy, Belotti, Pisilli, Joao Costa, Cherubini.

Allenatore: José Mourinho

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Smalling, Ndicka, Renato Sanches, Aouar, Abraham.

Arbitro: Orsato.

Assistenti: Imperiale – Rossi L.

IV uomo: Manganiello.

Var: Irrati.

Avar: Abbattista.

DOVE VEDERE LA GARA IN TV E IN STREAMING

Lazio-Roma sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1, mentre sarà visibile in streaming tramite le app di Mediaset Play e Sportmediaset. Calcio d’inizio fissato alle ore 18 di mercoledì 10 gennaio.