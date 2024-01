Milan Skriniar, difensore del Paris Saint-Germain, è costretto a rimanere ai box dopo aver subito un’operazione alla caviglia e il club francese deve guardarsi intorno in cerca di un difensore centrale per sostituirlo. Così, secondo quanto riportato dal portale francese footmercato.net, Upamecano del Bayern Monaco sarebbe in cima alla lista dei desideri dei parigini.

Qualora però il PSG non riuscisse ad assicurarsi il cartellino di Upamecano, ci sarebbe anche l’interesse per Diego Llorente. Il difensore della Roma piace a Luis Enrique, ma il club francese sarebbe costretto a parlare non solo con i giallorossi ma anche con il Leeds che ha mandato in prestito lo spagnolo nella Capitale.