Il Tempo (L. Pes) – Il bigliettino da visita era tra i più promettenti del campionato, e ora la coppia Dybala-Lukaku ci ha messo un po’ a trovare la miglior condizione. O meglio, a trovarla per entrambi nello stesso momento. La LuPa (così va di modo chiamarla) è il simbolo di un reparto che sotto la gestione De Rossi è praticamente rinato ed è decisivo per la marcia dei giallorossi in campionato ed Europa. In copertina c’è la statistica che non si vedeva da 7 anni nella Capitale: ovvero due attaccanti in doppia cifra in campionato. L’ultima volta con Spalletti nel 2016-17 erano stati Dzeko (29) e Salah (15), ora Dybala (12) e Lukaku (10) cercano di ripetere lo stesso percorso.

In totale, con DDR, sono dodici i gol arrivati dagli attaccanti sui 22 totali segnati dalla Roma tra campionato ed Europa. Oltre a Dybala e Lukaku, nella lista vanno inseriti i gol di El Shaarawy all’Inter e quello di Azmoun a Frosinone. Numeri che raccontano l’evoluzione di una squadra che le partite, ora, le aggredisce, e i dati lo dimostrano. In Serie A mai meno di due reti messe a segno, e per due gare addirittura è arrivato il poker (Cagliari all’Olimpico e sabato a Monza). Non solo marcature, però, vanno inserite nell’analisi anche gli assist, in aumento per Dybala & Co.: uno per l’argentino, per il Faraone e per l’iraniano e ben due per Lukaku che spesso indossa le vesti di rifinitore.

Dalle premesse, quindi, ai fatti, per una coppia altisonante nei nomi ma che fino a inizio marzo hanno vissuto fortune alterne tra infortuni e momenti difficili. Praticamente mai in forma nello stesso momento. Ora vanno loro e va la Roma, che è attesa dal momento delicato della stagione con impegni complicati e ravvicinati. Una gestione oculata sia delle energie che dell’aspetto mentale, quello che probabilmente conta di più. La sostituzione a Frosinone e la panchina contro il Torino le scelte che hanno rimesso Lukaku in carreggiata e che lo hanno riportato a incidere con le prestazioni. Servirà anche e soprattutto lui in questa fase dove i risultati peseranno tanto.