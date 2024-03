E tatticamente?

“Fin dagli inizi a Foggia ha sempre proposto squadre organizzate, coraggiose. Tutti gli allenatori hanno in comune una cosa: la vittoria. Cambiano solo i modi di arrivarci”.

Come si pone nella dicotomia tra risultatisti e giochisti?

“Ha un po’ stancato, per me è sbagliata. Secondo lei, il giochista non vuole vincere? Liedholm giocava un calcio diverso da Trapattoni, ma nessuno se ne faceva un problema. Il tifoso vuole vincere, se si diverte è più felice. In Inghilterra è così, qui è l’università: il calcio deve portare gioia. Non so se qui si giochi il miglior calcio, ma ci sono le migliori partite, le più belle. E’ uno spot”.