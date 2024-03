La Repubblica (M. Juric) – Un plotone di oltre 3500 tifosi inglesi pronti a invadere la capitale. A due giorni dalla partita di Europa League tra Roma e Brighton cresce l’allerta sicurezza in vista dell’incontro allo stadio Olimpico di giovedì. La società inglese, allenata da Roberto De Zerbi, non è tradizionalmente seguita da hooligans, anzi viene spesso presa in giro dalle altre tifoserie inglesi per l’eccessiva tranquillità dei suoi sostenitori. Non mancano però i gruppi organizzati, come i the Seagulls, che indossano teste di gabbiano, gli Stand or Fall, o i “ruffiani” del North Stand Kollective, con la bandiera arcobaleno nel simbolo.

Transennate le fontane del centro storico già da domani, i controlli saranno serrati in tutte le aree più calde, a partire dal meeting point, dove si concentrerà la maggior parte delle persone. Il Brighton, che nei giorni scorsi ha diffuso un decalogo per i suoi tifosi in trasferta a Roma, mettendoli in guardia dal rischio borseggi nella capitale, consiglia di “evitare la zona di Ponte Duca d’Aosta e il lato Sud dello stadio”.