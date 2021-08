Laporta: “Sempre grati a Messi, ma il Barcellona viene prima di tutto. Leo voleva restare. Non interessati ad accordo Liga-Cvc”

Joan Laporta, presidente del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa per spiegare il clamoroso addio di Leo Messi alla maglia di una vita. Queste le sue parole:

“Buongiorno a tutti. Sono qui per spiegarvi la situazione di Leo Messi. Prima di tutto, devo dire che i nostri predecessori ci hanno lasciato un’eredità nefasta. Questo fa sì che il monti stipendi rappresenti il 110% rispetto alle entrate del club, non abbiamo margine a livello salariale. La normativa de LaLiga prevede un fair play finanziario che impone dei limiti. Non abbiamo margine. Quando io e il mio staff abbiamo preso il comando del club, i numeri sembravano migliori. Tuttavia, sono di gran lunga peggiori del previsto. Le perdite previste sono molto più grandi, così come il debito più elevato“.

Prosegue Joan Laporta…

Il nostro club ha 122 anni di storia e viene prima di qualsiasi giocatore, persino del miglior giocatore del mondo. Saremo per sempre grati a Messi, ma il Barcellona viene prima di tutto il resto. L’unica via possibile sarebbe stata accettare un’operazione che non reputiamo per niente interessante (l’accordo LaLiga-CVC, ndr), sia per l’importo che per ciò che comporta: ipotecare mezzo secolo dei nostri diritti tv. Voglio precisare che Leo sarebbe voluto restare al Barça, noi stessi lo avremmo voluto e dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno negoziato in queste settimane sia a nome del club che del calciatore. La volontà era comune: andare avanti insieme.

Laporta sul tema del fair play…

C’erano tante cose da fare, per di più in tempi brevi perché il giocatore ha altre offerte. Siamo arrivati a un punto in cui devi lasciare le emozioni fuori, analizzare la situazione con rigore e coi numeri. Pensiamo che sarebbe servita più flessibilità, ma questa non può essere una scusa perché conoscevamo già prima la normativa de LaLiga su salary cap e fair play finanziario. Leo si merita tutto, ha dimostrato il suo affetto per il Barcellona e la sua volontà era restare. Sono triste a livello personale, ma abbiamo fatto la cosa migliore per il club.

Laporta sul ricordo che lascia Messi al Barcellona…

Un ricordo eccellente, Leo qui ha fatto la storia ed è stato il giocatore con più successi del nostro club. È stato il simbolo di un periodo strepitoso per la storia del Barcellona. Oggi inizia una nuova era, perché ci sarà sempre un prima e un dopo Leo. Messi ci ha dato allegria ed entusiasmo, certe immagini resteranno scritte nei secoli. Come club gli saremo per sempre grati.