Tiago Pinto è a lavoro con le cessioni, Kluivert al Bournemouth è in dirittura d’arrivo, le visite mediche sono infatti fissate nelle prossime ore, restano da completarsi le cessioni dei giovani tra cui Missori e Volpato. L’agente del terzino, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la trattativa con il Sassuolo ai microfoni di Tv Play: “Tecnicamente è molto forte ed è serio nel suo modo di fare, per cui piace molto al Sassuolo che ha sempre avuto empatia nel valorizzare i giovani prospetti. C’è qualcosa con loro, ma scinde da Frattesi o Volpato. Sono tutte operazioni indipendenti.Penso che Filippo avrà un grande futuro e andrebbe anche lui volentieri lì perché sa quanto valorizzano i giovani. È anche vero però che è innamorato della Roma e di Mourinho come lo sono tutti i romani. La sua ambizione più grande resta quella di giocare a calcio”.