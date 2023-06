Nuno Santos contro tutti. Nella giornata di ieri l’UEFA ha deciso sospendere Mourinho per 4 giornate nelle competizioni oltre la multa di 50.000 alla Roma e il divieto di vendita dei biglietti ai propri tifosi per la prossima partita in trasferta. Il preparatore dei portieri ha deciso di sfogarsi attraverso un post su Instagram ritraendo le immagini del rigore negato nella finale di Europa League contro il Siviglia dall’arbitro Taylor: “10 luglio, ci risiamo”. Gli animi continuano ad essere caldi.