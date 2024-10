Corriere dello Sport (L. Scalia) – Aspettando Matias Soulé. Perché l’impatto con il mondo Roma non è stato da ricordare. L’argentino, infatti, non è riuscito a incidere sotto porta. Già, sembra la brutta copia del talento ammirato a Frosinone la scorsa stagione, quando è finito sotto i riflettori risultando il migliore dell’intero campionato per dribbling riusciti, davanti a giocatori come Kvaratskhelia, Leao e Zirkzee. Sta pagando il salto dalla provincia alla grande città e forse anche il paragone con Dybala. Juric ha parlato del momento di Matias dopo la prova opaca contro il Venezia: “Ho grande fiducia. Non può diventare subito Dybala, ma ha mentalità e vuole migliorarsi. Dimostrerà il suo valore. Dopo le vittorie si ragiona anche su quello che non è andato…”.

A dimostrazione del periodo va sottolineato lo strano infortunio alla caviglia che ha subito durante l’esultanza per il gol di Pisilli. Nulla di grave, ma la dinamica dell’incidente è stata decisamente sfortunata. Il bilancio parziale dell’avventura di Soulé in giallorosso recita: zero tra gol e assist in 6 presenze, 3 tiri complessivi (di cui 2 nello specchio, neanche così pericolosi) e 6 dribbling riusciti. La consolazione? Il tempo è dalla sua parte. Per brillare e per spegnere le voci di chi lo considera la fotocopia di Iturbe. L’investimento per Soulé è stato importante: la Roma pagherà complessivamente alla Juventus 30 milioni di euro, bonus compresi. Anche la trattativa non è stata semplice perché c’era da battere la concorrenza del Leicester.

La sua volontà ha fatto la differenza: voleva venire a Roma per il progetto e per crescere al fianco di Dybala e Paredes, i campioni del mondo argentini. Soulé avrà altre occasioni, già a partire dalla trasferta contro l’Elfsborg. Ha l’appoggio dell’ambiente e dei compagni di squadra in questa fase così delicata. Alla fine potrebbe bastare una scintilla per cambiare registro. In altre parole: un dribbling riuscito e un tiro di potenza. Armi che fanno parte del suo bagaglio calcistico. Ne è convinto anche Ghisolfi, l’uomo che ha sponsorizzato e sostenuto l’acquisto dell’ex Frosinone durante l’estate.